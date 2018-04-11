РФ потребовала от ВОЗ раскрыть источники информации о пострадавших в Думе

ЖЕНЕВА, 11 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Москва потребовала от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предоставить конкретные источники информации о 500 пострадавших в Думе, но не получила исчерпывающих ответов, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Все эти заявления основаны на сообщениях неких партнеров, которые конкретно не названы. Они не соответствуют действительности, а информация вызывает большие вопросы", — сказал он.

В этой связи Москва связалась с руководством ВОЗ и потребовала представить конкретные источники информации, на основании которых было сделано это заявление.

"Мы попросили назвать так называемых партнеров из сектора здравоохранения, на которые ссылается ВОЗ, и назвать в какие конкретно медицинские учреждения обратились все пострадавшие 500 человек, кто просчитывал это число, кто ставил диагнозы, устанавливал причины смерти и так далее", — отметил Гатилов.

По его словам, "собеседники в ВОЗ оказались неспособны дать исчерпывающие ответы в отношении тех утверждений, которые содержатся в этом заявлении".

"По нашим данным, эти партнеры являются ни кем иным, как представителями печально известных "Белых касок", — добавил постпред РФ.

В среду Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором утверждается, что в медицинские учреждения после предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума за помощью обратились около 500 человек. Как отмечается, у обратившихся в медучреждения были признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и нарушения в работе центральной нервной системы.

В Генштабе РФ выразили обеспокоенность сообщениями ВОЗ, так как представители сирийского Красного полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, участвующих в проведении гумоперации в Восточной Гуте не обладают подобной информацией.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Представители российского Центра по примирению в Сирии, среди которых были специалисты радиационной, химической и биологической защиты и медицинские сотрудники, провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие. Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Также в Центре добавили, что военные врачи посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>