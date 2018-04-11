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Война в Сирии
Война в Сирии

В Совбезе ООН не смогли договориться по Сирии

02:0811.04.2018
(обновлено: 02:52 11.04.2018)
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© AP Photo / Jason DeCrowЗаседание Совета Безопасности ООН. Архивное фотоЗаседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
© AP Photo / Jason DeCrow

ООН, 11 апр — РИА Новости. Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пушков заявил, что США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии

Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества. Источником информации были видеозаписи, распространенные некоторыми оппозиционными интернет-порталами и катарским телеканалом "Аль-Джазира".

Запад тут же обвинил во всем сирийские власти, а также поддерживающих их Россию и Иран. Всего два дня ушло на то, чтобы ситуация накалилась до предела. Дональд Трамп даже отменил поездку в Латинскую Америку, чтобы, как сформулировал это Белый дом, "руководить американским ответом Сирии". Более того, Трамп заявил о большом количестве военных вариантов ответа. А президент Франции Эммануэль Макрон потом озвучил обещание, что союзников Башара Асада это не затронет. При этом доказательств, кроме видеозаписей, никто так и не предъявил.

Посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. Архивное фото
© AFP 2018 / Kena Betancur
Хейли не верит, что Россия может честно сотрудничать с ОЗХО по Сирии
Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Резолюция резолюции рознь

Россия выставила на голосование два документа. Первый — проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Он был подготовлен еще в январе и доработан в последние месяцы.

Второй — резолюция, поддерживающая отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место инцидента в Думу для проведения расследования. В ней осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии" и содержится требование ко всем сторонам конфликта в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ экспертам ОЗХО к месту инцидента.

Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Сирия не допустит повторения судьбы Ирака и Ливии, заявил постпред
США в свою очередь вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Основное отличие двух документов в том, кто и как должен определить виновных. США настаивали на том, что новый механизм должен определить виновных в использовании химического оружия в Сирии, после чего СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях, оставив это на усмотрение Совбеза.

Против, и против, и против

Судьба резолюции США была предрешена с самого начала. Именно это подчеркнул перед голосованием постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Небензя рассказал, о чем говорят угрозы США в отношении Сирии
"Авторы знают, что он (проект резолюции США) противоречит позиции России и не будет принят. Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ", — сказал он.

В свою очередь постпред США Никки Хейли призвала все страны не поддерживать российский законопроект. По ее мнению, американский вариант документа был "минимумом, который может сделать Совбез ООН в ответ на эту атаку" и именно он гарантирует независимое расследование.

В итоге Россия наложила вето на эту резолюцию, а российский проект не набрал девять необходимых голосов, получив всего шесть. В частности, наш вариант поддержал Китай, представитель которого призвал не применять силу. Против выступили семь членов Совета, еще двое — Кувейт и Кот-д'Ивуар — воздержались.

Запуск ракет Калибр с российских подлодок по объектам террористов в Сирии. Архивное фото
© Минобороны РФ
СМИ назвали оружие России и США в случае столкновения в Сирии
По второй российский резолюции решение приняли не сразу. Заседание Совбеза приостановили, чтобы провести консультации по документу в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. По завершении обсуждений голосование состоялось не в пользу документа. Он тоже не набрал необходимой поддержки. Правда, в этот раз воздержались уже целых шесть членов совета. За выступили пять, против — всего четверо.

Как пояснила незадолго до этого журналистам постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, инициатива России запоздала, так как "ОЗХО уже занимается этим делом".

В ожидании ОЗХО

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
В Думу в конце недели отправятся две экспертные группы ОЗХО
Между тем Василий Небензя сообщил, что эксперты ОЗХО должны скоро выехать в Сирию. Соответствующее предложение было озвучено им в СБ ООН накануне. Небензя тогда пообещал, что экспертам будут созданы все необходимые условия для работы.

"По нашим сведениям, две экспертные группы миссии ОЗХО должны направиться в Сирию уже в конце текущей недели", — заявил Небензя.

Сама ОЗХО ранее подтвердила намерение отправить миссию в Думу, однако не называла сроки.

Небензя подчеркнул, что если эксперты ОЗХО по каким-либо причинам не смогут попасть в Думу, это вновь станет свидетельством того, что за "спекуляциями на химатаках" скрываются "грязные геополитические игры".

Вид на Сирию с контролируемой Израилем части Голанских высот
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Постпред Кувейта рассказал, чем чреваты итоги голосования в Совбезе ООН
Однако при том, что западные страны приветствуют участие ОЗХО в расследовании, гарантий, что они будут ждать его результатов, нет. Например, представитель госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник объявила, что США точно знают, что в Думе было применено химическое вещество, но пока не могут точно сказать какое. На дополнительные вопросы она отвечать не стала, сославшись на секретность информации. Она признала положительную роль подключения ОЗХО к расследованию, но тут же на вопрос о том, будут ли США ждать ее заключения, категорично сказала: "Я этого не говорю".

Во вторник же было объявлено, что авианосец "Гарри Трумэн" с самолетами и вертолетами на борту и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния в направлении Средиземноморья. Пентагон назвал поход плановым. О нем, действительно, сообщалось еще в феврале. Но точные даты и маршрут тогда не назывались.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
invisibleworld
Моё мнение сделать вообще бес полётную зону над Сирией. Сбивать всех кто хоть нос покажет и пусть потом кричат в совбезе, что мы и Сирия плохие. Один ответ: вы нарушили государственную границу.
02:14
11.04.2018
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Алексей Коростелев
Пока не пройдет инаугурация президента, серьезных шагов с нашей стороны ожидать не придется.
02:52
11.04.2018
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