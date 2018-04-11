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Война в Сирии
Война в Сирии

По военным каналам: Россия предупредила США о последствиях ударов по Сирии

01:4911.04.2018
(обновлено: 02:30 11.04.2018)
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© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзеПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фотоПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия предупредила по соответствующим каналам представителей США о серьезных последствиях, которые могут быть в случае нанесения Соединенными Штатами ударов по Сирии и если в ходе них пострадают российские граждане, сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью Euronews.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
"Игра на грани фола". Политолог о стратегии США в Сирии

"Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединённых Штатов о тех серьёзных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане", — говорится в тексте опубликованного интервью.

Постпред отметил, что Россия "потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой", в данном случае в городе Дума". Российские военные специалисты, по его словам, посетили район, в котором, как утверждается, произошла химатака, а также осмотрели единственную работающую больницу, но так и не нашли тел погибших.

"Никакой химической атаки в Думе не было и в помине", — сказал Чижов.

"Поумерить ястребиную риторику"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Небензя рассказал, о чем говорят угрозы США в отношении Сирии
Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя.

Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Российские проекты резолюций по Сирии

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
В Думу в конце недели отправятся две экспертные группы ОЗХО
Совет Безопасности ООН во вторник не поддержал два российских проекта резолюций, касавшихся расследования сообщений о применении химоружия в Сирии.

Сначала СБ ООН отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенный Москвой документ поддержали шести стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена Совета — Россия и Китай, а также Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Две страны — Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались при голосовании. Против документа выступили остальные семь членов Совета.

Позднее Совбез ООН отклонил еще один российский проект резолюции Совбеза ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН — Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ — США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.

"Химатака" в сирийской Думе

В конце прошлой неделе многие западные СМИ сообщили о химической атаке, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. О химической атаке в Думе сообщили некоторые оппозиционные интернет-порталы, а также катарский телеканал "Аль-Джазира". Со ссылкой на боевиков они утверждали, что сирийская армия якобы сбросила в городе бомбу с хлором, от которой погибли несколько десятков человек.

Су-24 пролетает рядом эсминцем USS Donald Cook. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
СМИ сообщили о сближении самолетов ВКС с американским эсминцем
Страны Запада безоговорочно возложили ответственность на официальный Дамаск, Вашингтон объявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24-48 часов принять решение об ответе на химическую атаку, якобы имевшую место в сирийском городе Дума. Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, американский лидер сказал: "Ничего не исключено".

Дамаск опроверг сообщения о химатаке. Российский МИД, в свою очередь, назвал целью вбросов о подобном применении отравляющих веществ намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Постпред России в ООН Василий Небензя также отметил, что специалисты из Центра по примирению враждующих сторон изучили место предполагаемой химатаки и не обнаружили следов отравляющих веществ. При этом он подчеркнул, что удар по правительственным силам может привести "к самым тяжелым последствиям".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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