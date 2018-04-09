Британии понравилась идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу

ООН, 9 апр – РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс считает "достойным реализации" предложение России об отправке экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место предполагаемого инцидента в сирийскую Думу.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии сказали, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
Позднее в ходе заседания СБ ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя высказался за проведение независимого расследования по ситуации в Думе силами экспертов ОЗХО.
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