В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 12, Латакия – 5. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 2, Идлиб – 1, Хомс – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 139 жителей.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2499.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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