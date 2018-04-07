Боевики "Джейш аль-Ислам" за сутки выпустили по Дамаску две мины

Боевик из группировки Джейш аль-Ислам (Армия ислама) в пригороде Дамаска. Архивное фото

Боевик из группировки Джейш аль-Ислам (Армия ислама) в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" за прошедшие сутки выпустили по столице Сирии две мины, сообщает Минобороны России.

"За прошедшие сутки боевики группировки "Джейш аль-Ислам" выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.

Также в результате взрыва заминированного автомобиля в столичном квартале Барза ранено шесть и погиб один мирный житель.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведутся переговоры с лидерами группировки "Джейш аль-Ислам" о выходе боевиков и членов их семей через гуманитарный коридор.

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