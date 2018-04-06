В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – четыре, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама, выдано продовольствие общим весом 8,45 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 184 человека.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано два соглашения с населенными пунктами Тэаль-Дмина и Аль-Кантара-Жаниби провинции Хама о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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