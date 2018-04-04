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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт: уход США из Сирии ничего не изменит, регион останется в хаосе

14:4304.04.2018
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРазрушенное здание в Сирии. Архивное фотоРазрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Возможный вывод американских сил из Сирии не изменит ситуацию ни в стране, ни в регионе, который переживает длительный период политического и  этноконфессионального хаоса, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

Старый город Алеппо. Архив
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. В конце марта президент США Дональд  Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии) заботятся". Подобные заявления Трамп делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска.

Ситуация стремится к "нулю"

По мнению Демиденко, гипотетический уход американцев из Сирии никак бы не отразился на ситуации в стране и регионе.

"Регион уже находится в состоянии политического и этноконфессионального хаоса, и удаление из этой общей картины хаоса одного из элементов, который порождает этот хаос, уже никаким образом эту ситуацию не ухудшит и не улучшит, потому что ситуация и так уже стремится к нулю во всех отношениях, а Сирии это касается в первую очередь", — заявил эксперт РИА Новости.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Он подчеркнул, что "не вполне корректно" представлять конфликт в Сирии как инспирированный из Вашингтона — в основе конфликта лежат более серьезные противоречия.

"Именно поэтому он продолжается уже почти семь лет, и конца и края ему не видно. Там большое количество внутренних акторов на этот конфликт влияет, большое количество региональных, глобальных акторов, и главное, что есть очень сложный этноконфессиональный фон всего региона и Сирии. Во многом это порождено печальным колониальным прошлым этих государств и их искусственности, потому что они создавались не как государства, а как некие буферные зоны, где колонизаторы пытались сохранить свое влияние", — пояснил собеседник агентства.

Поэтому, по словам эксперта, "уйдут американцы или не уйдут – по большому счету дело десятое".

Старый город Алеппо. Архив
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Формируется фантазийное представление о ситуации в регионе, что уйдут американцы и там все наладится. Там ничего не наладится, это уже абсолютно очевидно… Если они уйдут, это тут же заполнится саудовцами, катарцами, эмиратцами, а с другой стороны, иранцы — и ситуацию это никаким образом не изменит. Тут нам нужно констатировать практически абсолютную политическую энтропию региона, с которой нам придется мириться не одно десятилетие, потому что сейчас Ближний Восток находится в крайне тяжелой ситуации, ждет еще не один год серьезных конфликтов и пертурбаций", — отметил он.

По его словам, сейчас у американцев одна цель – "выскочить" из Сирии. Он пояснил, что США прямо вмешались в сирийский конфликт после того, как РФ начала в стране контртеррористическую операцию по приглашению правительства Сирии. "На (экс-президента США Барака) Обаму начали давить, что, мол, он проигрывает Москве, упускает стратегическую инициативу. Он упирался ногами и руками, он не хотел лезть в Сирию, но был вынужден влезть, чтобы не проигрывать Москве. Сейчас в регионе ситуация снежного кома, и нужно с этим смириться. Ежели мы будем все рассматривать с точки зрения американских козней, мы будем неверно оценивать ситуацию и, следовательно, неверно принимать решения", — заявил Демиденко.

Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
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Информационный вброс

В свою очередь, старший научный сотрудник департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев считает, что заявление Трампа вряд ли отражает реальные намерения Вашингтона в настоящий момент.

"Выведет он или не выведет – одному ему известно. Эти разговоры не сегодня начались, они периодически возникают. Трудно понять, где реальное желание, а где просто популистские лозунги", — заявил эксперт.

Он пояснил, что это заявление может быть попыткой "еще раз заявить о приверженности тем целям, о которых он говорил в ходе предвыборной гонки, а потом ничего не выводить, говорить, что ему не дают это сделать". "Это может быт информационный вброс: сказать, что я все еще от этого не отказываюсь, но существует внушительный истеблишмент, который выступает против", — добавил собеседник агентства.

Бронетранспортер Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, в Ракке, Сирия
© AP Photo / Asmaa Waguih
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Исаев пояснил, что вывод войск — "это не то решение, которое принимается в одночасье". "Это длительный процесс, который будет происходить в несколько этапов. Важно, когда он начнется – сейчас или через год. Много сопутствующих факторов, из-за которых ситуация может сильно варьироваться", — отметил он.

В целом, по мнению эксперта, "смысла для вывода американских войск не проглядывается".

"Можно ссылаться на то, что присутствие в третьих странах вещь дорогостоящая. Согласен, но зачем тогда целый год своего президентства он занимался укреплением американского присутствия там? Те ресурсы, которые тратили американцы на протяжении последних лет, можно будет сказать, что они были потрачены впустую, поэтому никакого смысла для вывода войска нет. Они контролируют достаточно внушительную часть страны, не просто пустыню, а ту часть страны, где существуют реально боеспособные вооружённые силы, существуют политические силы, экономические ресурсы. Другое дело, что Трамп может сказать, что в этом нет интереса, но Трамп не единственный, кто принимает решение", — пояснил эксперт.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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По его словам, цели администрации Трампа на Ближнем Востоке и Сирии до сих пор не сформулированы.

"Какой-то стратегии на Ближнем Востоке я не вижу, она очень ситуативна. Это видно и по йеменскому конфликту, по кризису Персидском заливе. Повестку они сформулировать не могут, только максимум отношение к происходящему и то в рамках текущего политического момента, но не более того, до стратегии ока еще далеко", — заключил Исаев.

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