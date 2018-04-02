Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Анкаре 4 апреля

АНКАРА, 2 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф встретятся 4 апреля в Анкаре накануне саммита лидеров трех стран по сирийскому урегулированию, заявил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Встреча министров будет 4 апреля", — сказал собеседник агентства.

Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проведут второй саммит по урегулированию в Сирии 4 апреля в Анкаре. Первый саммит трех лидеров по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2016 года

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