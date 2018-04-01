Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано двенадцать случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Дамаск – пять, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции: Латакия – 1", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарные акции. В течение суток медицинскую помощь получили 82 человека.

В Минобороны РФ отметили, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2484. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

По данным Минобороны РФ, по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29 230 человек. Добавляется, что всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению организован выход более 153 тысяч человек.

Как сообщает ведомство, Российский Центр по примирению и подразделение военной полиции ВС РФ успешно завершили восьмидневную гуманитарную операцию по выводу незаконных вооруженных формирований из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька. Отмечается, что по гуманитарному коридору 31 марта на 65 автобусах в провинцию Идлиб вывезли 2 тысячи 935 боевиков и членов их семей. Всего с 24 марта район покинули 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей.

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