Минобороны продлило гумпаузы для вывода боевиков из Восточной Гуты

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Центр примирения в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода оставшихся боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из Восточной Гуты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Для вывода оставшейся части боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" в зону деэскалации "Идлиб" российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии принято решение о продлении "гуманитарных пауз", — говорится в сообщении.

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