За месяц через гумкоридор сирийскую Думу покинули более 29 тысяч человек

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Всего с 28 февраля через коридор сирийскую Думу покинуло более 29 тысяч человек, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, где развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи.

"Сегодня через этот коридор вышло 607 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинуло 29 102 человека. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 143 801 человек", — сказал Евтушенко.

"Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айг-Терма и Замалька выведено 31 тысяча 915 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", — сказал он.

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