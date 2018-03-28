Из Восточной Гуты за день вышли более 1,5 тысяч мирных жителей

ХМЕЙМИМ (Сирия), 28 мар — РИА Новости. В среду через гуманитарный коридор в районе сирийского населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте вышли почти 1,7 тысячи мирных жителей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"По инициативе российской стороны введена в действие 30-я гуманитарная пауза. Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания помощи выходящим жителям. Сегодня через этот коридор вышли 1 тысяча 691 мирный житель", — сказал он.

По данным Евтушенко, всего с 28 февраля населенный пункт Дума через коридор покинули 27 тысяч 446 человек.

"За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129 тысяч 852 человека", — заключил Евтушенко.

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