ХМЕЙМИМ (Сирия), 28 мар — РИА Новости. В среду через гуманитарный коридор в районе сирийского населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте вышли почти 1,7 тысячи мирных жителей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
По данным Евтушенко, всего с 28 февраля населенный пункт Дума через коридор покинули 27 тысяч 446 человек.
"За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129 тысяч 852 человека", — заключил Евтушенко.
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