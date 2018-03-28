Караваны на север и тысячи судеб - освобождение сирийской Восточной Гуты

ДАМАСК, 28 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бронетехника и грузовики неспешно паркуются на центральной площади городка Кафр-Батна в сирийской Восточной Гуте. Уставшие и голодные люди встречают военных с надеждой, а в километре от этого района идет бой.

Ожесточенные бои в Восточной Гуте второй месяц продолжаются параллельно с напряженными переговорами с главарями бандформирований о сложении оружия и выводе мирных жителей.

Кафр-Батна стал уникальным примером того, как в результате успешных переговоров удалось убедить боевиков выйти из поселения вглубь Гуты и оставить мирных жителей в своих домах.

"Арабская весна" в Гуте

Главари радикальных группировок в Восточной Гуте не имели иного выбора, как согласиться на предложения сирийской правительства покинуть район при условии, что они могут взять с собой только личное стрелковое оружие.

На протяжении двух недель недовольство жителей росло и выливалось в массовые митинги.

В середине марта на площади, где сейчас сирийские военные обнимаются и фотографируются с местными жителями, собрались несколько тысяч человек. Ослабленные голодом и страхом люди нашли в себе силы взять в руки государственные флаги и выйти на улицы, требуя от боевиков уйти. Жители Кафр-Батны на тот момент чувствовали, что армия подошла вплотную, и пришло время действовать.

"У нас тут прошла практически вторая "арабская весна", первая была еще в 2011 году против правительства, сегодня вторая — против боевиков. Большинство поняли, что были обмануты, и какова оказалась цена той ошибки", — говорит мужчина, проживший с семьей в Кафр-Батна всю сирийскую войну.

Дома в мятежном поселении не так сильно разрушены, как в соседних городках, где проходили ожесточенные бои. На некоторых переулках открыты даже импровизированные палатки, правда, кроме специй и потрепанной обуви там ничего не продают.

"Мы отказались уходить из города и верили, что армия нас спасет. Еще вчера у нас не было ничего. Боевики забирали всю гуманитарную помощь, нам иногда перепадала горстка риса и хлеб. Смотрите сегодня: вон там стоят грузовики Красного Полумесяца с едой, а на том переулке — государственные грузовики разгрузили хлеб, воду и консервы и организовали раздачу", — рассказывает, импульсивно жестикулируя, местная жительница Хадижа, передавая своему ребенку лепешку с бутылкой воды.

Пройти и убедиться

Офицер республиканской гвардии САР Халед убеждает оставить машину и пройтись пешком вглубь города.

По центральной улице продолжает ездить тяжелая техника и пулемётчики на пикапах, но в глубине городского лабиринта жизнь просыпается с каждой минутой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Почти 7000 боевиков и членов их семей были вывезены из Арбила в Восточной Гуте

За углом одного из домов к нам присоединяется общительный местный житель, представившийся Мохамедом. Молодой человек, хорошо владеющий английским языком, наотрез отказывался слышать от русского арабскую речь и переходил вновь и вновь на английский.

"Местный шейх выступал в роли посредника в переговорах. Он убедил граждан спрятаться в большой мечети, пока все не закончится, и упорно вел переговоры с командирами бригад боевиков", — рассказывает Мохамед у школьной стены, которая полностью разрисована революционными флагами и символикой.

Соседняя Сакба

По словам "мистера" Мохамеда, боевики разделились на два лагеря: пришлые, в большинстве своем входившие в состав запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*, отказались сложить оружие и ушли в соседний город Эйн-Терма, расположенный ближе к центру Дамаска. Большинство местных сложили оружие, а часть до сих пор стоит на некоторых улицах с автоматами — они изъявили желание воевать на стороне армии и, согласно договоренностям, остались вооружены для противодействия террористам в случае контратак.

В соседнем от Кафр-Батны городке Сакба обстановка более удручающая. Оттуда десятки тысяч людей ушли через гуманитарный коридор в Хаммурии до того, как населенный пункт перешел под контроль армии.

Согласно достигнутым договоренностям при участии Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии боевики так, как и в Кафр-Батна, должны были уйти в Эйн-Терма и Ирбин. Однако, часть боевиков осталась в тоннелях под Сакбой и попыталась организовать диверсии против сирийских военных, выжидая, пока они войдут в город.

Избежать больших потерь помог многолетний опыт. Передовые отряды армии вместе с саперами не спеша досматривали каждый дом и подвалы, где находились входы и выходы в многокилометровое подземное пристанище террористов.

Стратегический поворот в Кафр-Батна

Освободив Кафр-Батна и выбив боевиков с юго-восточной окраины Эйн-Терма, армия соединилась с группировкой войск в городской черте Дамаска. Таким образом, разделив Гуту на три кольца: в южном котле оказался крупнейший форпост террористов, созданный из поселений Эйн-Терма, Ирбин, Джоубар и Замалька. Второй круг замкнулся вокруг города Хараста, третьим окруженным городом стала Дума.

На момент окончательного завершения формирования "котлов" террористы практически потеряли весь свой "живой щит". С 27 февраля из Гуты вышли почти 130 тысяч человек, причем подавляющее большинство массово бежали от боевиков в течение последних двух недель.

Визит Асада

После освобождения Кафр-Батны и Сакбы переговоры начали идти живей. Вдохновил сирийских бойцов и приезд президента Сирии Башара Асада на линию фронта в Гуту.

"Это позитивное развитие, когда мы можем освободить населенный пункт без боевых действий. Надо не забывать, что есть гражданские и необходимо беречь их жизни. Боевики их используют как живой щит", — говорил Асад, сидя за рулем автомобиля Honda и проезжая по оживленным улицам сирийской столицы в общем потоке.

Сирийский лидер во время своей поездки объяснил, что Запад всячески пытался использовать положение в Восточной Гуте в своих интересах, однако массовое бегство мирных жителей от террористов открыло для мирового сообщества настоящую картину происходящего.

Сопротивление бесполезно

Российский ЦПВС, ведя напрямую переговоры с главарями оставшихся в Гуте боевиков, в итоге находит нужные аргументы и, дав свои гарантии, убеждает террористов в Харасте и "южном котле" сдаться.

"Слабо верится, что они выйдут просто так. У них там есть все для глухой обороны. Посмотрим, что будет в ближайшие дни", — заявлял сирийский офицер в отставке Назир Саиди за сутки до начала вывода боевиков и членов их семей из Гуты в Идлиб.

Буквально на третий день после освобождения Кафр-Батны, Сакбы и Джисрейн начался вывод боевиков и членов их семей из Харасты.

Автобусы и машины скорой помощи заезжали вглубь территории, захваченной боевиками, и выстраивались в ряд у выхода из гуманитарного коридора. За несколько дней из Харасты удалось вывезти 4979 непримиримых граждан.

Очередь подошла к засевшим в на юге Гуты: за три дня из городов Джоубар, Эйн-Терма, Замальке и Эрбин в Идлиб вывезено более 17 тысяч боевиков и членов их семей, продолжает формироваться четвертая по счету колонна автобусов с рейсом в один конец.

Южный форпост из четырех городов считается самым болезненным для жителей Дамаска. От Джоубара до исторического центра Дамаска напрямую меньше километра. Террористы, находясь у черты города, подвергали Дамаск минометному и ракетному обстрелу ежедневно.

После объявления о достигнутых договоренностях с боевиками в Джоубар и Эйн-Терма на улицах столицы начался настоящий праздник. Граждане запускали салюты, угощали сладостями на улицах и просто поздравляли, обнимая друг с друга.

Финальная точка не поставлена

Несмотря на радостное и наполненное надеждой настроение 7 миллионов жителей Дамаска, говорить о полной победе армии САР в Восточной Гуте преждевременно. Под контролем боевиков "Джейш аль-Ислам" * остается город Дума.

Вопреки полному окружению, достигнуть конкретного соглашения с боевиками пока не удается. Командование сирийской армии тем временем стягивает к городу силы, по всей видимости, для плана "Б" — штурм город при отказе сдаться.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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