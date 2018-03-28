Караваны на север и тысячи судеб - освобождение сирийской Восточной Гуты

ДАМАСК, 28 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бронетехника и грузовики неспешно паркуются на центральной площади городка Кафр-Батна в сирийской Восточной Гуте. Уставшие и голодные люди встречают военных с надеждой, а в километре от этого района идет бой.
Ожесточенные бои в Восточной Гуте второй месяц продолжаются параллельно с напряженными переговорами с главарями бандформирований о сложении оружия и выводе мирных жителей.
Кафр-Батна стал уникальным примером того, как в результате успешных переговоров удалось убедить боевиков выйти из поселения вглубь Гуты и оставить мирных жителей в своих домах.
"Арабская весна" в Гуте
Главари радикальных группировок в Восточной Гуте не имели иного выбора, как согласиться на предложения сирийской правительства покинуть район при условии, что они могут взять с собой только личное стрелковое оружие.
На протяжении двух недель недовольство жителей росло и выливалось в массовые митинги.
В середине марта на площади, где сейчас сирийские военные обнимаются и фотографируются с местными жителями, собрались несколько тысяч человек. Ослабленные голодом и страхом люди нашли в себе силы взять в руки государственные флаги и выйти на улицы, требуя от боевиков уйти. Жители Кафр-Батны на тот момент чувствовали, что армия подошла вплотную, и пришло время действовать.
"У нас тут прошла практически вторая "арабская весна", первая была еще в 2011 году против правительства, сегодня вторая — против боевиков. Большинство поняли, что были обмануты, и какова оказалась цена той ошибки", — говорит мужчина, проживший с семьей в Кафр-Батна всю сирийскую войну.
Дома в мятежном поселении не так сильно разрушены, как в соседних городках, где проходили ожесточенные бои. На некоторых переулках открыты даже импровизированные палатки, правда, кроме специй и потрепанной обуви там ничего не продают.
"Мы отказались уходить из города и верили, что армия нас спасет. Еще вчера у нас не было ничего. Боевики забирали всю гуманитарную помощь, нам иногда перепадала горстка риса и хлеб. Смотрите сегодня: вон там стоят грузовики Красного Полумесяца с едой, а на том переулке — государственные грузовики разгрузили хлеб, воду и консервы и организовали раздачу", — рассказывает, импульсивно жестикулируя, местная жительница Хадижа, передавая своему ребенку лепешку с бутылкой воды.
Пройти и убедиться
Офицер республиканской гвардии САР Халед убеждает оставить машину и пройтись пешком вглубь города.
По центральной улице продолжает ездить тяжелая техника и пулемётчики на пикапах, но в глубине городского лабиринта жизнь просыпается с каждой минутой.
За углом одного из домов к нам присоединяется общительный местный житель, представившийся Мохамедом. Молодой человек, хорошо владеющий английским языком, наотрез отказывался слышать от русского арабскую речь и переходил вновь и вновь на английский.
"Местный шейх выступал в роли посредника в переговорах. Он убедил граждан спрятаться в большой мечети, пока все не закончится, и упорно вел переговоры с командирами бригад боевиков", — рассказывает Мохамед у школьной стены, которая полностью разрисована революционными флагами и символикой.
Соседняя Сакба
В соседнем от Кафр-Батны городке Сакба обстановка более удручающая. Оттуда десятки тысяч людей ушли через гуманитарный коридор в Хаммурии до того, как населенный пункт перешел под контроль армии.
Согласно достигнутым договоренностям при участии Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии боевики так, как и в Кафр-Батна, должны были уйти в Эйн-Терма и Ирбин. Однако, часть боевиков осталась в тоннелях под Сакбой и попыталась организовать диверсии против сирийских военных, выжидая, пока они войдут в город.
Избежать больших потерь помог многолетний опыт. Передовые отряды армии вместе с саперами не спеша досматривали каждый дом и подвалы, где находились входы и выходы в многокилометровое подземное пристанище террористов.
Стратегический поворот в Кафр-Батна
На момент окончательного завершения формирования "котлов" террористы практически потеряли весь свой "живой щит". С 27 февраля из Гуты вышли почти 130 тысяч человек, причем подавляющее большинство массово бежали от боевиков в течение последних двух недель.
Визит Асада
После освобождения Кафр-Батны и Сакбы переговоры начали идти живей. Вдохновил сирийских бойцов и приезд президента Сирии Башара Асада на линию фронта в Гуту.
"Это позитивное развитие, когда мы можем освободить населенный пункт без боевых действий. Надо не забывать, что есть гражданские и необходимо беречь их жизни. Боевики их используют как живой щит", — говорил Асад, сидя за рулем автомобиля Honda и проезжая по оживленным улицам сирийской столицы в общем потоке.
Сирийский лидер во время своей поездки объяснил, что Запад всячески пытался использовать положение в Восточной Гуте в своих интересах, однако массовое бегство мирных жителей от террористов открыло для мирового сообщества настоящую картину происходящего.
Сопротивление бесполезно
Российский ЦПВС, ведя напрямую переговоры с главарями оставшихся в Гуте боевиков, в итоге находит нужные аргументы и, дав свои гарантии, убеждает террористов в Харасте и "южном котле" сдаться.
"Слабо верится, что они выйдут просто так. У них там есть все для глухой обороны. Посмотрим, что будет в ближайшие дни", — заявлял сирийский офицер в отставке Назир Саиди за сутки до начала вывода боевиков и членов их семей из Гуты в Идлиб.
Буквально на третий день после освобождения Кафр-Батны, Сакбы и Джисрейн начался вывод боевиков и членов их семей из Харасты.
Автобусы и машины скорой помощи заезжали вглубь территории, захваченной боевиками, и выстраивались в ряд у выхода из гуманитарного коридора. За несколько дней из Харасты удалось вывезти 4979 непримиримых граждан.
Южный форпост из четырех городов считается самым болезненным для жителей Дамаска. От Джоубара до исторического центра Дамаска напрямую меньше километра. Террористы, находясь у черты города, подвергали Дамаск минометному и ракетному обстрелу ежедневно.
После объявления о достигнутых договоренностях с боевиками в Джоубар и Эйн-Терма на улицах столицы начался настоящий праздник. Граждане запускали салюты, угощали сладостями на улицах и просто поздравляли, обнимая друг с друга.
Финальная точка не поставлена
Несмотря на радостное и наполненное надеждой настроение 7 миллионов жителей Дамаска, говорить о полной победе армии САР в Восточной Гуте преждевременно. Под контролем боевиков "Джейш аль-Ислам" * остается город Дума.
Вопреки полному окружению, достигнуть конкретного соглашения с боевиками пока не удается. Командование сирийской армии тем временем стягивает к городу силы, по всей видимости, для плана "Б" — штурм город при отказе сдаться.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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