Источник: Путин и Эрдоган обсудили по телефону подготовку к саммиту по САР

АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным подготовку к саммиту лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии, который пройдет в Анкаре 4 апреля, сообщил во вторник РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"Лидеры двух стран обсудили по телефону подготовку к трехстороннему саммиту РФ-Турция-Иран по сирийскому урегулированию, который состоится в Анкаре 4 апреля. Стороны также коснулись вопросов развития двусторонних отношений, подтвердили решимость развивать их во всей сферах деятельности", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что Эрдоган выразил соболезнования Путину и всему народу России в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, который повлек многочисленные человеческие жертвы.

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