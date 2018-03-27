Из Восточной Гуты с начала гумпауз вышли более 122 тысяч мирных жителей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 27 мар — РИА Новости. С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли больше 122 тысяч человек, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Двадцать седьмого марта 2018 года по состоянию на 15 часов (мск) через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики организован выход более 1600 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Центра примирения организовали раздачу горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также оказали всем нуждающимся медицинскую помощь.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 122 тысяч человек", — добавляется в сообщении.

На официальном сайте Минобороны России была продолжена онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения в районах пункта пропуска гумкоридоров "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил", а также с беспилотника транслируется прохождение колонны автобусов с боевиками и членами их семей из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) в провинцию Идлиб.

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