Сирийские боевики управляются из-за рубежа, заявили в российском Минобороны

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Все незаконные вооруженные формирования в Сирии вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт — ясного ответа нет. Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа", — добавил генерал.
Он подчеркнул, что со временем там расширяется состав участников военных конфликтов. "Наряду с регулярными войсками задействуется внутренний протестный потенциал населения, а также террористические и экстремистские формирования", — сообщил начальник Генштаба.
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