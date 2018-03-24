Сирийские боевики управляются из-за рубежа, заявили в российском Минобороны

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Все незаконные вооруженные формирования в Сирии вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Возьмите Сирию. До того как Россия вступила в конфликт на стороне правительства, эта страна более четырех лет фактически вела необъявленную войну за право на существование", — сказал Герасимов в Военной академии Генштаба.

"Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт — ясного ответа нет. Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа", — добавил генерал.

Он подчеркнул, что со временем там расширяется состав участников военных конфликтов. "Наряду с регулярными войсками задействуется внутренний протестный потенциал населения, а также террористические и экстремистские формирования", — сообщил начальник Генштаба.

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