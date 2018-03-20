Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели более 80 тысяч человек

ХМЕЙМИМ (Сирия), 20 мар — РИА Новости. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии было выведено 80 414 человек, заявил во вторник начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
Евтушенко также сообщил, что поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории.
"Кроме этого, сегодня район коридора подвергся массированным обстрелам террористов. В итоге вышло лишь 128 человек", — добавил начальник Центра.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за последние пять дней вышли 79 655 человек, освобождено 65% территории.
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