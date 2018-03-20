ОЗХО не подтвердила сообщения о применении Турцией химоружия в Африне

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

ООН, 20 мар — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашла подтверждений информации о возможном применении Турцией химоружия в сирийском Африне, сообщил во вторник журналистам генеральный директор организации Ахмед Узюмджу.

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья.

"Были (такие) утверждения. Наши сотрудники рассмотрели их, но они не нашли никакой заслуживающей доверия информации, чтобы начать расследование", — сказал он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Турецкие вооруженные силы в субботу сообщили, что в ходе операции нейтрализовали 1 тысячу 595 боевиков.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара действует в Африне "в соответствии с международными правилами и договорами, находится в правовом поле".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сири+и. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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