Российские военные привезли мирным жителям в Сирии продукты, одежду и воду

ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 мар — РИА Новости. Военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли мирным жителям продукты, воду и одежду, сообщил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода.
Российские военные врачи за сутки помогли 113 сирийцам, в том числе 46 детям, отметил представитель Центра.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 637 человек", — заключил Евтушенко.
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