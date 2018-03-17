Из Восточной Гуты с начала "гуманитарных пауз" вышли более 48 тысяч человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 48 тысяч человек вышли из сирийской Восточной Гуты с начала действия "гуманитарных пауз", сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 48 033 человека", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, на телефон "горячей линии" Центра по примирению продолжают поступать звонки жителей Восточной Гуты. По его словам, за сутки поступило свыше 300 телефонных обращений. "В основном люди просят, чтобы коридоры выхода из анклава функционировали круглосуточно, однако мы разъясняем им, что в ночное время выход через коридоры опасен", — сказал генерал-майор.
Генерал-майор добавил, что для оказания помощи 6 тысячам мирных жителей, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра (22 км северо-восточнее Дамаска), переданы продуктовые наборы общим весом 1,5 тонны, одноразовая посуда, матрацы, одеяла и постельное белье. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 115 сирийцам, в том числе 51 ребенку.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>