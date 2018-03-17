Пентагон назвал нелепыми заявления Минобороны о подготовке химатак в Сирии

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил РИА Новости, что заявления Минобороны РФ о подготовке Соединенными Штатами боевиков в Сирии для провокаций с применением оружия являются нелепыми.

"Чрезвычайно нелепо", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления начальника оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.

По словам Рудского, в районе Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия. Он отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии.

По мнению генерал-полковника, провокации с применением химоружия в Сирии должны будут послужить поводом для нанесения США ударов по САР.

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