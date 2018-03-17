В Минобороны рассказали, что стало с гумпомощью для жителей Восточной Гуты

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о сотнях задокументированных свидетельствах вышедших из Восточной Гуты жителей, которые рассказывали, куда девалась гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций: все складировалось у боевиков, ничего не доставалось мирным жителям.

"На протяжении последних лет, месяцев и даже дней в адрес России и, в том числе Минобороны, раздавалось много критики о бедственном положении жителей Восточной Гуты и необходимости оказания срочной помощи. Напомню, что речь всегда шла о срочной доставке жителям Гуты гуманитарных конвоев с продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами, а также эвакуации детей, больных и раненых", — заявил Конашенков на брифинге в субботу.

Но доставить гумпомощь не получалось из-за противодействия боевиков, использовавших население Восточной Гуты в качестве "живого щита" и не позволявших даже больным покидать этот район.

"Получены сотни задокументированных свидетельств вышедших жителей, которые взахлеб рассказывают на видеокамеры журналистов, включая западных, о бесчинствах боевиков. Очевидцы рассказывают, куда девалась гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций. Всё складировалось у боевиков, ничего не доставалось мирным жителям", — сказал он.

"Цены на продукты питания в Восточной Гуте на порядок больше в сравнении с Дамаском. За кусок хлеба боевики принуждали к вступлению в свои ряды и ведению боевых действий против правительственных войск", — добавил представитель российского оборонного ведомства.