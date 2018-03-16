В Восточной Гуте уничтожили снайперов, обстрелявших гуманитарный коридор

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Боевики в пятницу попытались сорвать выход мирных жителей через гуманитарный коридор в Восточной Гуте: снайперы открыли прицельный огонь и были уничтожены, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Сегодня боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. Несколько снайперов открыли прицельный огонь по выходящему населению. Принятыми мерами снайперы боевиков были уничтожены, вывод мирных жителей возобновлен", — говорится в релизе.

Кроме того, желание уйти из контролируемого боевиками района изъявили жители населенного пункта Арбил (2,5 километрах юго-западнее Думы, Восточная Гута). Однако боевики пока этому мешают. Российский Центр по примирению ведет с ними переговоры.

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