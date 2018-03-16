Минобороны ведет трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в Гуте и Алеппо

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо организована на официальном сайте Минобороны России.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты и Алеппо, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения", — сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что трансляция ведется с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска "Хаммурия" и на маршруте гумкоридора "Тель-Султан — Абу-Эд-Духур" в Алеппо.