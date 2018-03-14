Более 700 жителей вернулись в Алеппо через гумкоридор

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Сирии из зоны деэскалации "Идлиб" в провинцию Алеппо через гумкоридор вернулись 750 жителей с личным имуществом, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он также отметил, что 13 марта проведена гуманитарная акция в пункте временного размещения Эддуэр, куда прибыли жители из города Дума. "Представители Центра по примирению передали людям продуктовые наборы с рисом, мукой, сахаром и мясными консервами общим весом 1,9 тонны. Российскими военными медиками оказана необходимая первичная медицинская помощь нуждающимся", — подчеркнул Евтушенко.
"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 154 сирийцам, в том числе 64 детям", — добавил Евтушенко.
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