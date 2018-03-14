Курды сообщили об обстреле турецкой армией жилых кварталов Африна

ДАМАСК, 14 мар — РИА Новости. Самолеты турецких ВВС наносят массированные удары по жилым кварталам города Африн на севере Сирии, погибли семь мирных граждан, еще 25 человек ранены, говорится в заявлении Курдских сил самообороны (КСС) Африна.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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