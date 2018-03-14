Бастрыкин обсудил в САР расследование преступлений против военных из России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил с рабочим визитом Сирию, обсудил с с начальником Бюро нацбезопасности САР Али Мамлюком расследование преступлений террористической направленности, в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих в Сирии, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Бастрыкин в ходе визита 13 марта 2018 года в Сирийскую Арабскую Республику провел ряд встреч с представителями сирийских компетентных органов в Дамаске. Александр Бастрыкин встретился с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком. Стороны обсудили вопросы, связанные с расследованием преступлений террористической направленности, а также преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии", — сказала Петренко.

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