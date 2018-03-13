В Минобороны отчитались о ситуации в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 мар — РИА Новости. Обстановка в Сирии нормализуется, но радикальные группировки в Восточной Гуте нарушают режим прекращения огня, провоцируют правительственные войска на ответные действия, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни". Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения данного режима в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа", — сообщил он.

Он также отметил, что в Сирии наиболее напряженной остается обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута". Действующие здесь радикальные группировки "нарушают режим прекращения огня, постоянно провоцируют правительственные войска на ответные действия", подчеркнул Евтушенко.

"Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения", — добавил он.

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