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Война в Сирии
Война в Сирии

Хейли заявила, что США готовы к новым действиям в Сирии

01:0013.03.2018
(обновлено: 01:05 13.03.2018)
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© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton ElliottАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фотоАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американские власти готовы к новым действиям по Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Военнослужащие сирийской армии в населенном пункте Афтрис в Восточной Гуте. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Stringer
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"Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его", — сказала американский дипломат.

Она отметила, что после химатаки в Хан-Шейхуне США нанесли "успешный удар по сирийской авиабазе, с которой президент страны Башар Асад провел свою химическую атаку", так как Совбез ООН "не смог принять меры".

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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Весной прошлого года представители сирийской оппозиции заявили, что правительственные силы использовали химическое оружие в Хан-Шейхуне. Официальный Дамаск отверг обвинения, подчеркнув, что весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Американские власти приняли решение нанести ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат. При этом Вашингтон не продемонстрировал доказательств причастности сирийских военных к химатаке.
Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Новый проект резолюции

Хейли также рассказала об американском проекте резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Она выразила мнение, что документ не позволит России и Сирии наносить избирательные удары по тем группировкам, которых Москве и Дамаску, по ее словам, выгодно считать террористическими.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты наклеиванием ярлыков "террористическая группа" на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте", — отметила американский дипломат.

В конце февраля Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

Реакция России и Сирии

Заседание Совбеза ООН по Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Россия и США в Совбезе ООН разошлись в оценке атаки на востоке Сирии
Российский постпред при ООН Василий Небензя, комментируя новый американский проект резолюции, заявил, что сирийские власти имеют право осуществлять контртеррористическую операцию на территории страны.

"Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан", — констатировал российский дипломат.

Он также отметил, что пригород Дамаска остается "рассадником террористов".

"Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии, и конечно, наиболее напряженный район в этом отношении — это Восточная Гута", — добавил Небензя.

Посол США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
Небензя посчитал, сколько раз Хейли упомянула Россию в своей речи
С подобным заявлением выступил также и постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Он заявил, что официальные власти в Сирии имеют полное право на борьбу с терроризмом. Сирийский дипломат также отметил, что правительство занимается восстановлением "всего, что было разрушено боевиками".

Слова Хейли также прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, заявление американского постпреда при ООН является последней попыткой спасти террористов в Сирии.

"Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков ан-Нусры* в Восточной Гуте, что угрожает новыми ударами США по Сирии. Последние попытки спасти остатки терористов — союзников США в борьбе против Асада", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

Запрещенные в России террористические организации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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