Хейли заявила, что США готовы к новым действиям в Сирии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американские власти готовы к новым действиям по Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Она отметила, что после химатаки в Хан-Шейхуне США нанесли "успешный удар по сирийской авиабазе, с которой президент страны Башар Асад провел свою химическую атаку", так как Совбез ООН "не смог принять меры".
Новый проект резолюции
Хейли также рассказала об американском проекте резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Она выразила мнение, что документ не позволит России и Сирии наносить избирательные удары по тем группировкам, которых Москве и Дамаску, по ее словам, выгодно считать террористическими.
В конце февраля Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.
Реакция России и Сирии
"Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан", — констатировал российский дипломат.
Он также отметил, что пригород Дамаска остается "рассадником террористов".
"Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии, и конечно, наиболее напряженный район в этом отношении — это Восточная Гута", — добавил Небензя.
Слова Хейли также прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, заявление американского постпреда при ООН является последней попыткой спасти террористов в Сирии.
"Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков ан-Нусры* в Восточной Гуте, что угрожает новыми ударами США по Сирии. Последние попытки спасти остатки терористов — союзников США в борьбе против Асада", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.
Запрещенные в России террористические организации.
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