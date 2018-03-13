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Война в Сирии
Война в Сирии

"У меня нет доказательств". США не знают, кто применяет химоружие в Сирии

08:0013.03.2018
(обновлено: 08:22 13.03.2018)
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© AFP 2018 / Hamza Al-AjwehПрохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. 8 марта 2018Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. 8 марта 2018
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и директор ЦРУ Майк Помпео практически одновременно признали, что их ведомства не располагают доказательствами того, что химическое оружие в Сирии применяют правительственные войска. Однако высокопоставленные американские силовики продолжают угрожать не только Дамаску, но и Москве, и Тегерану.

"Отвратительное повторение"

Министр обороны США заявил журналистам в самолете по пути в Оман, что у него нет достоверной информации о химических атаках в Восточной Гуте.

"Прямо сейчас мы тоже получаем сообщения, но доказательств, которые можно предъявить, у меня нет. Тем не менее мне известно об использовании хлорного газа и бомбежках… Похоже, это отвратительное повторение того, что мы видели раньше, например, в Алеппо, а до этого в Хомсе", — сказал Джеймс Мэттис.

Таким образом, глава Пентагона подтвердил: никакими реальными данными о химатаках военное ведомство не обладает. Но тут же напомнил, как в апреле 2017 года ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс, — после того как Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун. Тоже без предъявления каких бы то ни было доказательств. Президент Трамп "дал очень ясно понять в начале своего президентства", добавил Мэттис, что не потерпит использование оружия массового поражения режимом Башара Асада.

© AFP 2018 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
Южный выход из сирийской Восточной Гуты. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Милованов
У Пентагона нет доказательств по химическим атакам в Восточной Гуте

Примерно тогда же глава ЦРУ Майк Помпео, выступая в эфире телеканала CBS, рассказал, что Трамп регулярно, "почти каждый день", расспрашивает его о применении химоружия в Сирии и о том, кто еще несет за это ответственность — Россия или Иран.

"Мы выясняем, что именно произошло в каждом из этих случаев", — сказал Помпео, признав тем самым, что и разведка исчерпывающей информацией не располагает. Но, как и Мэттис, тут же поспешил подчеркнуть: Трамп этого не потерпит, а его ведомство "неустанно работает" над тем, чтобы установить все детали инцидентов.

"Тем хуже для фактов"

В январе ряд арабских СМИ сообщили, что в одном из районов города Африн на севере Сирии (65 километров от Алеппо) были применены боеприпасы с напалмом и кассетные бомбы. В середине февраля сирийское информагентство SANA объявило о пострадавших от снарядов с отравляющим газом жителях селения Эль-Мазейна, неподалеку от Африна. Речь шла о веществе, содержащем хлор. Впрочем, как следует из высказываний Мэттиса и Помпео, какие именно боеприпасы применялись там и применялись ли вообще, до сих пор точно неизвестно, не говоря уже о виновных в этой атаке, которая тоже то ли была, то ли нет.

Ранее независимая комиссия по расследованию преступлений в Сирии обвинила правительственные вооруженные силы в использовании боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте. И тогда отмечалось, что определить, как именно осуществлялась атака, невозможно. Прошлогоднее применение зарина в Хан-Шейхуне также не было досконально расследовано, доводы Дамаска о том, что за это ответственны боевики, не изучены. Но это не помешало Дональду Трампу отдать приказ о нанесении ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, о чем он поспешил сообщить прямо за обеденным столом китайскому лидеру Си Цзиньпину.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Военнослужащие сирийской армии в населенном пункте Афтрис в Восточной Гуте. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Stringer
В Восточной Гуте нашли мастерскую боевиков по изготовлению химбоеприпасов

По словам директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, осведомленные американские политики, с которыми он неоднократно беседовал, объясняют явную предвзятость Вашингтона некими "достоверными, но секретными данными", якобы имеющимися у Белого дома. Политолога не раз пытались уверить в том, что Трамп просто не вправе их обнародовать, — это угрожает источникам агентурной информации. Дескать, печальный прецедент уже был. В прошлом году, беседуя с российскими дипломатами, президент США рассказал о готовящихся атаках террористов на гражданские самолеты с применением начиненных взрывчаткой ноутбуков и других гаджетов, невольно "засветив" глубоко внедренную в структуры ИГ* сеть израильской агентуры.

Однако теперь, после заявления Майка Помпео, этот довод не работает. Глава ЦРУ официально признал, что никакой достоверной информации у американской разведки нет.

© AFP 2018 / Jim WatsonДиректор ЦРУ Майк Помпео
© AFP 2018 / Jim Watson
Директор ЦРУ Майк Помпео

"Ситуация складывается, как в басне Крылова: "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать". Если в Белом доме считают, что Асад во что бы то ни стало должен уйти, значит, будут гнуть эту линию вне зависимости от того, есть факты или нет. Если нет — тем хуже для фактов", — говорит Евгений Минченко.

Госдеп "гнет линию"

Химическое оружие давно служит западным политикам инструментов решения собственных задач, далеких от защиты мирного населения от ОМП, убежден военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он напоминает о химической атаке с использованием зарина в августе 2013 года в Восточной Гуте, в которой немедленно обвинили сирийские власти. Впоследствии известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш доказал, что на самом деле за атакой могли стоять британские спецслужбы и о проводимой ими секретной операции были осведомлены США. Однако все доводы, ставящие под сомнение официальную версию, полностью игнорируются Вашингтоном.

"Российская сторона неоднократно показывала, что на сирийских территориях, освобождаемых правительственными войсками, в частности, в провинции Идлиб, находятся значительные арсеналы химического оружия. Но в Соединенных Штатах делают вид, что этого не замечают", — говорит Владимир Евсеев.

Неоспоримый довод военных экспертов о том, что ни одна армия мира не будет применять химоружие в наступлении, поскольку это ведет к гибели своего личного состава, там тоже слышать не желают, продолжает он. Вашингтон раз за разом настаивает на том, что химатаки в Сирии осуществляются по приказу Башара Асада, хотя никаких фактов, подтверждающих это, по-прежнему нет.

Последствия артобстрелов в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В Дамаске рассказали о найденных у боевиков запасах химоружия

По убеждению аналитика, маниакальное упорство проявляют не Пентагон и не ЦРУ, а внешнеполитическое ведомство. Именно Государственный департамент США "гнет" свою линию на свержение режима Асада. В нынешней ситуации это ни практически, ни теоретически невозможно, но Госдеп по инерции продолжает проводить эту политику, используя старый инструментарий, в данном случае химоружие. Точно так же, как в свое время упорно настаивал на наличии ОМП у Саддама Хусейна, которого тоже не было.

*Террористическая экстремистская организация, запрещенная в России.

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Война в Сирии
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Популярные комментарииВсе комментарии
kodkod80
Надо обеспечить новейшими средствами ПВО сирийскую армию, чтобы она сама себя защищала...
09:49
13.03.2018
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