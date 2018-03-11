Сирийский красный полумесяц готовит гуманитарный конвой в Африн

БЕЙРУТ, 11 мар — РИА Новости. Сирийский красный полумесяц (СКП) совместно с ООН формирует новую колонну с гуманитарной помощью в Африн и Тель-Рифаат на севере Сирии, сообщается на сайте СКП.
Турецкая армия совместно с союзными силами из числа незаконных вооруженных бандформирований с 20 января проводит в кантоне Африн военную операцию "Оливковая ветвь" против курдов под предлогом борьбы с терроризмом.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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