Источник рассказал о местоположении турецких войск в районе Африна

АНТАКЬЯ (Турция), 10 мар — РИА Новости. Подразделения турецких войск, а также отряды союзной с ними "Сирийской свободной армии" (ССА) приблизились к городу Африн (на севере САР) на расстояние в три километра, сообщил РИА Новости источник в ССА.

Президент Турции Тайип Эрдоган накануне заявил, что город Африн окружен и турецкие вооруженные силы могут войти туда в любой момент. В четверг турецкие силовики взяли один из крупнейших пригородов Африна — Джиндерес.

"Турецкая и Сирийская свободная армии пока не вошли в Африн, но оказались в трех километрах от города", — заявил источник.

Он добавил, что установление полного контроля над городом является непростой задачей и потребует сначала блокирования путей снабжения, а затем еще необходимо занять все селения на окраинах Африна. По словам источника, на реализацию этих задач потребуется как минимум несколько дней.

В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне завершится до мая.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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