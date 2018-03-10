Глава МИД Турции отметил прогресс в сирийском урегулировании

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit отметил прогресс в поиске политического решения в Сирии, достигнутый совместно с Россией.

"За полтора года мы с Россией добились прогресса — в случае с режимом прекращения огня и зонами деэскалации — в том, чтобы найти политическое решение (в Сирии — ред.)", — заявил министр.

При этом он заявил, что в этой связи Турция ожидает, что Россия и Иран "прекратят нарушать договоренности", достигнутые в Астане и Сочи. О каких именно нарушениях идет речь, он не уточнил.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>