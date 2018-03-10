Путин назвал "фейками" сообщения о применении химоружия властями Сирии

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает "фейковыми новостями" сообщения о применении химоружия сирийскими властями.

Ведущая телеканала NBC спросила Путина, считает ли он "фейковыми новостями" подобные сообщения.

"Конечно", — ответил Путин. Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

"Радикальные элементы, террористы совершают эти преступления, чтобы обвинить в этом президента (Башара) Асада", — сказал Путин.

"Мы знаем о планах боевиков представить дело так, будто это дело правительства Сирии", — добавил он. По его словам, это делается, чтобы сосредоточить силы в борьбе с Асадом. Путин напомнил, что сирийское правительство уничтожило свои запасы химоружия.

Ведущая канала продолжала настаивать на том, что за применение химоружия ответственны сирийские власти. Путин заявил, что считает совершенно иначе: "Это результат действий преступников".

По его словам, до сих пор не было серьезного расследования данных инцидентов. "Мы требуем полномасштабного расследования", — сказал Путин.

Он также призвал США обратиться к собственным действиям в Ираке и Сирии. По его словам, Мосул в Ираке и Ракка в Сирии были "разрушены до основания", и под их развалинами до сих пор находятся мертвые тела, и произошедшее в этих регионах также стоило бы расследовать.