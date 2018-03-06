Бондарев прокомментировал крушение Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Для предотвращения в будущем инцидентов, подобных крушению в Сирии Ан-26, будут приняты все возможные меры, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Трагедия с Ан-26 обязательно будет тщательно расследована, будут выявлены все причины произошедшего. Я уверен, что будут приняты все возможные меры для предотвращения повторения данного инцидента", — заявил Бондарев.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по предварительным данным, находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.