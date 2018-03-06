БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Резолюция Совета по правам человека ООН по ситуации в Восточной Гуте, проект которой был предложен Великобританией, направлена на поддержку террористов, заявил официальный источник в МИД Сирии, слова которого передает сирийское национальное агентство САНА.
"Предложение Великобритании в СПЧ по Восточной Гуте — письмо в поддержку террористических группировок, которые нарушают все возможные права человека, продолжая свои преступления, обстреливая мирное население Дамаска и удерживая граждан в Гуте, сделав их живым щитом и запрещая им пользоваться гуманитарным коридором, что является вопиющим нарушением резолюции (Совбеза ООН) 2401", — заявили в МИД.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Сирия не нарушала ни одного закона по правам человека и предприняла все необходимые меры, включая разрешение на проезд гуманитарного конвоя в Восточную Гуту.
Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.
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