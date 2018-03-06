БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Резолюция Совета по правам человека ООН по ситуации в Восточной Гуте, проект которой был предложен Великобританией, направлена на поддержку террористов, заявил официальный источник в МИД Сирии, слова которого передает сирийское национальное агентство САНА.

В понедельник Совет по правам человека (СПЧ) ООН большинством голосов проголосовал за предложенный Великобританией проект резолюции по сирийской Восточной Гуте, отвергнув российские поправки. За принятие документа проголосовали 29 членов совета, против выступили представители четырех стран, 14 воздержались.

"Предложение Великобритании в СПЧ по Восточной Гуте — письмо в поддержку террористических группировок, которые нарушают все возможные права человека, продолжая свои преступления, обстреливая мирное население Дамаска и удерживая граждан в Гуте, сделав их живым щитом и запрещая им пользоваться гуманитарным коридором, что является вопиющим нарушением резолюции (Совбеза ООН) 2401", — заявили в МИД.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Сирия не нарушала ни одного закона по правам человека и предприняла все необходимые меры, включая разрешение на проезд гуманитарного конвоя в Восточную Гуту.

"Сирия подтверждает свое право на защиту своих граждан и борьбу с террористами", — добавили в министерстве.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

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