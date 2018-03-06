Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за ситуацию в Восточной Гуте

АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал обманом резолюцию Совбеза ООН о 30-дневном прекращении огня в Сирии, так как она не выполняется в Восточной Гуте.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

"Как можно спокойно реагировать на события в Восточной Гуте? Где там человечность? По Восточной Гуте Совбез ООН принимает решения, но пусть провалятся эти решения. Раз они не осуществляются, какое они имеют после этого значение для человечности? Вы обманываете. Мир превратился в мир страхов, все молчат", — сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.