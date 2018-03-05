ХМЕЙМИМ (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) выразил готовность обеспечить безопасный выход лидерам вооруженных группировок и их семьям из пригорода сирийской столицы Восточной Гуты.
"Если не желаете выпускать мирных жителей из удерживаемых районов, мы готовы гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты вам и вашим семьям", — говорится в сообщении центра.
Добавляется, что для этого будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения.
"Призываем лидеров незаконных вооруженных формирований сделать все необходимое, чтобы как можно скорее избавить от страданий мирное население и обеспечить беспрепятственное направление гуманитарной помощи в Восточную Гуту", — заявляют в центре.
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