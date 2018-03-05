Центр по примирению гарантировал боевикам безопасный выход из Гуты

Мужчина на улице Думы в Восточной Гуте

Мужчина на улице Думы в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) выразил готовность обеспечить безопасный выход лидерам вооруженных группировок и их семьям из пригорода сирийской столицы Восточной Гуты.

Центр по примирению продолжает призывать лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте обеспечить беспрепятственный и безопасный выход мирного населения из подконтрольных районов, доставку мирным жителям гуманитарной помощи.

"Если не желаете выпускать мирных жителей из удерживаемых районов, мы готовы гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты вам и вашим семьям", — говорится в сообщении центра.

Добавляется, что для этого будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения.

"Призываем лидеров незаконных вооруженных формирований сделать все необходимое, чтобы как можно скорее избавить от страданий мирное население и обеспечить беспрепятственное направление гуманитарной помощи в Восточную Гуту", — заявляют в центре.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>