США пытались изменить границы зоны деэскалации в САР, заявили в Минобороны

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Подконтрольные США группировки с начала 2018 года ежедневно атаковали войска Сирии в Харасте, пытаясь изменить границы зоны деэскалации, заявили в Минобороны РФ.

"Именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки с начала 2018 года ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте (Восточная Гута), пытаясь, вопреки астанинским договоренностям, изменить границы зоны деэскалации", — говорится в сообщении.