МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Подконтрольные США группировки с начала 2018 года ежедневно атаковали войска Сирии в Харасте, пытаясь изменить границы зоны деэскалации, заявили в Минобороны РФ.
"Именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки с начала 2018 года ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте (Восточная Гута), пытаясь, вопреки астанинским договоренностям, изменить границы зоны деэскалации", — говорится в сообщении.
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