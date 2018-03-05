Минобороны ответило на обвинения США в "бомбардировках" Восточной Гуты

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Причиной обвинений со стороны Вашингтона в "бомбардировках больниц" в Восточной Гуте стали успешные действия сирийских сил против проамериканских группировок, заявили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что "на протяжении месяцев массированных атак боевиков" Вашингтон и европейские партнеры США не сделали ни одного осуждающего заявления.

"Стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам – последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы "бомбардировках медицинских учреждений" Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении "химоружия", — отметили в Минобороны.

В ведомстве также указали на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который в начале февраля признал, что у США нет никаких доказательств применения сирийскими властями химоружия.

Как подчеркнули в Минобороны, именно США, а не Россия нарушают резолюцию Совбеза ООН.

"Вашингтон не делает ничего, чтобы в рамках резолюции 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, от обстрелов которых в Дамаске ежедневно гибнут мирные жители", — добавили в ведомстве.

Минобороны напомнило, что подконтрольные США группировки с начала года ежедневно атаковали сирийские войска в Харасте, пытаясь изменить границы зоны деэскалации.

Претензии США

Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили перемирие по меньшей мере на тридцать дней на всей территории Сирии.

С 27 февраля в Восточной Гуте объявлена гуманитарная пауза. Однако террористы продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

Накануне Белый дом обвинил Россию, Сирию и Иран в нарушении резолюции 2401. Вашингтон призвал прекратить боевые действия в Восточной Гуте и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам "ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении".

В Москве эти обвинения назвали "очередной бездоказательно ложью". Как подчеркнул экс-посол в США Сергей Кисляк, Вашингтон ставит приоритетом во внешней политике не выполнение резолюций Совбеза ООН, а собственные интересы.