Минобороны: США не делают ничего для перемирия в Восточной Гуте

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что Вашингтон не делает ничего, чтобы в рамках резолюции СБ ООН 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте в Сирии.

"Вашингтон не делает ничего, чтобы в рамках резолюции 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, от обстрелов которых в Дамаске ежедневно гибнут мирные жители", — сообщили в российском ведомстве.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.