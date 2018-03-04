В Сирии более 400 человек за сутки вернулись в свои дома

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в свои дома в Сирии вернулись 412 человек, заявил на брифинге представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома вернулось 412 человек, в том числе в провинции Хама – 29, Хомс – 12, Дамаск – девять, Дейр-эз-Зор – 362 человека", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, несмотря на сохранение напряженности в ряде районов Сирии, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны.

Евтушенко сообщил, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 85 сирийцам, включая 35 детей. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Генерал-майор добавил, что продолжается работа по возращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания.

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