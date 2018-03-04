На горячую линию Центра примирения в Сирии поступило 39 обращений за сутки

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За сутки на телефоны "горячей линии" Центра примирения в Сирии поступило 39 обращений, более половины из которых направили жители Восточной Гуты, заявил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За сутки на телефоны "горячей линии" Центра по примирению враждующих сторон поступило 39 обращений, более половины из которых направили жители Восточной Гуты", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, местное население, по информации из обращений, продолжает испытывать острый дефицит продуктов питания, медикаментов и питьевой воды. Поступают жалобы на произвол со стороны боевиков. Действия незаконных вооруженных формирований, направленные на срыв режима прекращения боевых действий как в Восточной Гуте, Дамаске и его пригородах, так и на всей территории Сирии недопустимы.

"Мы требуем немедленного прекращения военных преступлений, вооруженных провокаций и обеспечения безопасного выхода мирных жителей из опасных районов", — заявил Евтушенко.

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