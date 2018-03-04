В Восточной Гуте боевики обстреляли гуманитарную колонну

ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости. Сирийское правительство пыталось направить в Восточную Гуту 46 грузовиков с гуманитарной помощью, однако боевики продолжают вести огонь по гуманитарному коридору, заявил заместитель главы МИД Фейсал Микдад.
"Но ООН должна дать гарантии доставки ее тем, кому она предназначена", — цитирует дипломата телеканал "Аль-Маядин".
Ситуация в Восточной Гуте
В Восточной Гуте, одном из последних оплотов террористов в Сирии, складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых.
С 27 февраля в пригороде Дамаска объявлена гуманитарная пауза. Это решение принято по поручению Владимира Путина после утверждения Совбезом ООН резолюции по прекращению огня в Сирии. Пауза действует ежедневно, с 9:00 до 14:00.
При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.
*Запрещенные в России террористические организации
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