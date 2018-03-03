Боевики продолжают нарушать перемирие в Алеппо, Латакии и Восточной Гуте

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Введенный в Сирии режим прекращения огня постоянно нарушается боевиками в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Восточная Гута, заявил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Введенный резолюцией 2401 на территории Сирии 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается незаконными вооруженными формированиями в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, а также в Восточной Гуте", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в Сирии, а также исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2401 остаются главными направлениями, на которых сейчас сосредоточена работа российского Центра примирения враждующих сторон.

Евтушенко сообщил, что жилые кварталы Дамаска и его пригородов за прошедшие сутки было обстреляны из минометов восемь раз. При этом было выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей.

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