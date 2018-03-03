Армянская церковь хочет восстановить храм Святых мучеников в Дейр-эз-Зоре

ЕРЕВАН, 3 мар — РИА Новости. Один из двух ключевых армянских иерархов, Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый намерен обратиться к соотечественникам с призывом помочь в восстановлении церкви Святых мучеников в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщает сайт католикосата.

Церковь Сурб Наатакац (Святых мучеников), построенная в память о жертвах геноцида армян в Османской империи, в 2014 году была взорвана боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"После укрепления стабильности в Сирии в целом и в регионе Дейр-эз-Зора, в частности, Его Святейшество сразу же обратится с призывом к народу для восстановления общенациональными усилиями нашего святого храма мучеников", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по поручению Арама Первого Дейр-эз-Зор посетил архиепископ Шаган Саркисян, который встретился с местными властями и ознакомился с состоянием церковного комплекса.

В годы геноцида армян Дейр-эз-Зор и окружающая ее пустыня были выбраны основным местом насильственной депортации армянского населения, во время которой погибли сотни тысяч человек.

Католикосат Великого Дома Киликийского — административно независимый Католикосат Армянской апостольской церкви (ААЦ), признающий первенство чести Католикоса всех армян и Верховного патриарха ААЦ. В ведении Киликийского Католикосата находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии и на Кипре. Резиденция католикоса находится в Антилиасе (пригороде Бейрута).

В начале ноября 2017 года генштаб ВС Сирии заявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков. Командование армии назвало освобождение города стратегической победой, так как он расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

В начале декабря того же года сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили последние подконтрольные террористам населенные пункты в провинции Дейр-эз-Зор.