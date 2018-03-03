ДАМАСК, 3 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа так называемых "Белых касок" находится в сирийской Восточной Гуте и готовит провокации с применением химического оружия, рассказал РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

В пятницу о готовящейся провокации с отравляющими веществами в Восточной Гуте заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По данным ЦПВС, провокации готовят террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"*, "Ахрар аш-Шам"* и "Фейлак ар-Рахман"*.

"Они правда готовятся применить отравляющие вещества внутри (Восточной Гуты). Пока видео подтверждения нет у нас. Но мы располагаем данными, что преступление готовится. По нашим данным, боевики собирают и старые видеоролики с применением химоружия в Барзе, Алеппо и самой Гуте ранее, скорее всего, они используют их в новой провокации. Это для обвинения в дальнейшем сирийской армии и России… Нам сообщили, что рабочая группа "Белых касок" находится в Гуте с определенной задачей", — сказал Казем.

По словам правозащитника, боевики в пригороде Дамаска получили конкретные указания из-за рубежа, направленные на срыв любой мирной инициативы, которую пытается реализовать Россия.

"Они используют людей как живой щит, и это опасный момент. Они сегодня хотят сделать все, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования, для дискредитации России, которая выступила инициатором мирного процесса… Им дали из-за рубежа конкретные распоряжения — не выпускать жителей и сорвать российскую инициативу", — сказал собеседник агентства.

С начала вступления в силу резолюции ООН по Сирии о прекращении огня ни один мирный житель Восточной Гуты не смог покинуть территорию, захваченную террористами. Боевики постоянно ведут огонь по гуманитарному коридору, предназначенному для выхода мирных граждан в установленное время "гуманитарной паузы" с 9.00 до 14.00 по дамасскому времени.

Сирийская сторона совместно с офицерами ЦПВС и военной полицией РФ обеспечили все необходимые условия для приема граждан. В поселении Мухайам аль-Вафидин дежурят автобусы и автомобили скорой помощи.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме. А президент Сирии Башар Асад заявил, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками террористической группировки "Аль-Каида"*.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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