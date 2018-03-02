Рябков о возможных санкциях США: Москва рассматривает все варианты ответа

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Москва рассматривает все варианты ответа на возможные недружественные действия США, в том числе, если Вашингтон введет санкции против РФ по Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США рассматривают "много вариантов" в отношении России в связи с ее действиями в Сирии, в том числе, санкции.

"У нас тоже все опции реагирования на возможные дальнейшие недружественные действия США находятся на столе. И все варианты рассматриваются", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления госдепартамента.

"Мы заранее не оповещаем о том, в каком ключе возможны наши ответы на те действия, о которых представители администрации упорно, чуть ли не ежедневно твердят на разных уровнях. Будут ли эти наши действия зеркальными или ассиметричными, либо мы предпочтем другую форму реагирования, все это предмет отдельного решения, которое, по большому счету не зависит от того, насколько энергично американская сторона отрабатывает собственную деструктивную повестку дня в отношениях с Москвой", — добавил он.

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