Посол Саудовской Аравии обсудил в МИД России обстановку в Сирии и Йемене

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Раида Бен Халида Кримли, сообщил сайт МИД РФ.
"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-саудовских отношений, включая график соответствующих двусторонних контактов. Затрагивались также некоторые аспекты региональной проблематики с упором на складывающуюся обстановку в Сирии и Йемене", — сообщил МИД.
Также Богданов принял посла Египта в Москве Ихаба Насра по его просьбе.
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