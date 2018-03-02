Посол Саудовской Аравии обсудил в МИД России обстановку в Сирии и Йемене

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Раида Бен Халида Кримли, сообщил сайт МИД РФ.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-саудовских отношений, включая график соответствующих двусторонних контактов. Затрагивались также некоторые аспекты региональной проблематики с упором на складывающуюся обстановку в Сирии и Йемене", — сообщил МИД.

Также Богданов принял посла Египта в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

"Была продолжена практика регулярного обмена мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня. Особое внимание было уделено проблематике арабо-израильского урегулирования. Состоялось также обсуждение некоторых актуальных вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского сотрудничества", — сообщил МИД РФ.

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